Любовь Тихомирова: «После развода от отца ребенка в месяц я получаю 5200 рублей»
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Любовь Тихомирова: «После развода от отца ребенка в месяц я получаю 5200 рублей»

Любовь Тихомирова: «После развода от отца ребенка в месяц я получаю 5200 рублей»

Когда в 2013 году Любовь Тихомирова вышла замуж, то считала, что это навсегда. Но спустя шесть лет она подала на развод, дочь осталась жить с ней — актриса в одиночку воспитывает ее.


Экс-супруг Тихомировой Ласло Долински работает в театре Стаса Намина и получает хорошую зарплату, но при этом он решил сэкономить на алиментах для дочери и каждый месяц присылает лишь минимальную сумму.

«Ситуация такова: от отца ребенка в месяц я получаю официально от судебных приставов 5200 рублей… Да, 5200 — это начисления от минимальной зарплаты, которую бывший муж заявил. То есть, я официально получаю от отца своей дочери то, что получает в нашей стране каждая женщина от мужчины, который заявил свою зарплату как минимальную. На самом деле, у него, конечно же, совсем другая зарплата. Мы находимся в состоянии судебных разбирательств, где я пытаюсь добиться, чтобы он на ребенка давал хотя бы 30 тысяч. Но пока этого не происходит. Да, когда папа с ребенком видится, он пойдет в магазин с ней, куда-нибудь ее сводит. Но это никакого отношения не имеет к тем тратам, которые требует ребенок ежедневно», — сказала Тихомирова.

По ее словам, экс-супруг на словах бьется за дочь и пытается доказать, что он хороший отец, но в реальности видится с ней очень редко, даже не раз в неделю. «К сожалению, даже не воскресный, а как бы месячный. Ну, участвует постольку-поскольку. Он занят своими амбициями, работой, все пытается искать какие-то умыслы в том, что происходит, вместо того чтобы заниматься ребенком», — сетует Тихомирова.

Популярная актриса говорит, что после развода так и не встретила новую любовь — она постоянно то на съемках, то на гастролях, ведь ей необходимо одевать, обувать и обучать наследницу. Времени на личную жизнь не хватает. При этом она не теряет надежду и очень хочет родить второго ребенка до 45 лет.

«Очень хочет, просит: «Давай уже скорее, мама! Полюби какого-то папу! А то я скоро вырасту, а мне еще надо понянчиться». Она видит, что у других есть братик или сестричка, и тоже очень хочет. Но здесь надо не торопиться, чтобы это был адекватный папа. Можно, конечно, родить и для себя, но ребенка же надо поднять. А это не так просто по финансам. Я и так на себе все тащу, так что прежде надо взвесить свои силы. Поэтому, нужен папа, который бы заботился о ребенке не только на словах», — говорит актриса.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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