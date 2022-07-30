Лунный день сегодня 30 июля 2022 года

Вадим Карасев

Каждый день уникален, и во многом это заслуга Луны, переходящей из созвездия в созвездие. О том, к чему готовиться и чего ожидать сегодня, вам расскажут астрологи.

Наступает последний субботний день июля. Его можно с легкостью назвать очень гармоничным и позитивным. Согласно лунному календарю, нас ждет достаточно размеренный день, но лишь при условии, что мы сможем соответствовать энергетике Луны. Никого принуждения с ее стороны не будет, но лучше никуда не торопиться и не менять планы в последнюю секунду. Также сегодня лучше не рассказывать никому о своих планах на будущее.

Фаза Луны: сегодня начинается 3 лунный день. Ночное светило преимущественно будет находиться в Знаке Льва, но уже будет готово к переходу в Деву. Это будет последний день ее пребывания в этом Огненном Знаке. Если учесть, что растущая Луна еще не набрала достаточно много сил, можно сказать, что день будет наполнен гармонией и порядком.

Магнитные бури 30 июля: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

комплименты;саморазвитие;творческая деятельность;общение с противоположным полом;семейные дела;отдых.предвзятое отношение;зависть;гнев, злость.

Как было сказано выше, Лев сегодня очень позитивен и спокоен, поэтому тема уборки становится более актуальной. Прохлаждаться в эту субботу и откладывать домашние обязательства опасно как для настроения, так и для энергетики. Самое время заняться насущными делами и решением бытовых вопросов. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что практически любая работа по дому принесет нам сегодня моральное удовлетворение, особенно если это сделает дом более уютным и комфортным. От чего точно лучше воздержаться, так это от ручной стирки и других утомительных процедур.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

В эту субботу для поддержания гармонии желательно исключить броские цвета в одежде. Астрологи советуют использовать при создании образа спокойные оттенки, такие как бежевый, песочный, серый, черный. Нужно отдавать предпочтение удобной одежде. Такой выбор подарит вам спокойствие и уверенность в себе.

Из талисманов лучше отдавать предпочтение камням, помогающим поддерживать внутреннюю гармонию: лунному камню, белому кварцу, хризолиту и малахиту. Из украшение лучше выбрать изделия из платины.

Настроение и здоровье в 3 лунный день

Одни люди будут сегодня добрыми, милыми, открытыми. Другие будут раздражительными, надменными, критикующими все вокруг. Астрологи советуют понаблюдать за собой сегодня, чтобы лучше узнать качества своей души и при необходимости принять меры по коррекции настроения. Если вы заметите, что стали чаще чувствовать неприятные эмоции, значит, проблема есть, и вполне вероятно, что она обусловлена вашей кармой.





Вселенная поможет нам решить проблемы, от которых мы постоянно убегаем. 30 июля необходимо особенно внимательно следить питанием. По возможности следует придерживаться здорового рациона, отказавшись от вредных продуктов и горячительных напитков.

Финансы и работы 30 июля

Сегодня активность Луны немного упадет, а это значит, что любые дела, связанные с увеличением прибыли или продвижением по карьерной лестнице, пройдут успешно. Концентрироваться на важных проектах будет гораздо проще. Под влиянием Льва, усиливающего лидерские качества, попробовать перенять опыт коллег или поделиться сними своим опытом.

Творческие идеи также найдут отклик и принесут дополнительный успех в рабочих кругах, поэтому не останавливайтесь на достигнутом и не бойтесь перемен. Для многих это выходной день, так что можно отправиться за покупками или потратить немного денег на себя любимых.

Любовь и общение по лунному календарю

Периодически даже в самых крепких отношениях могут происходить ссоры, вспыхивать конфликты. Сегодня тот самый день, когда эти конфликты, наоборот, должны сойти на нет. Нужно обуздать свои эмоции, подчинить их разуму, чтобы не произошло душевного опустошения.

Также день идеален для новых знакомств. Лев может подталкивать нам к обману и необдуманным поступкам ради того, чтобы понравиться друг другу. Стоит внимательно относиться к малознакомым людям и не рассказывать им про свои планы на будущее. С постоянным партнером сегодня, наоборот, стоит обсудить планы на грядущую неделю.