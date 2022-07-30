Майкл Сэйлор допустил нестабильность Ethereum в ближайшие три года
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Майкл Сэйлор допустил нестабильность Ethereum в ближайшие три года

Майкл Сэйлор допустил нестабильность Ethereum в ближайшие три года


Глава MicroStrategy Майкл Сэйлор в ходе выступления на саммите Blockchain Economy в Стамбуле раскритиковал Ethereum накануне обновления The Merge. Об этом сообщает CoinMarketCap.


По его словам, для стабилизации второй по капитализации криптовалюты может потребоваться дополнительное время.


Сэйлор отметил, что институциональным инвесторам важно видеть законченную версию протокола, работающую без взломов на протяжении 5–10 лет. Масштабные обновления уровня The Merge открывают новые возможности для хакеров, добавил он.


CEO MicroStrategy допустил, что в ближайшие три года Ethereum может быть нестабильным. Он также напомнил, что монетарная политика криптовалюты может измениться в последующие годы, в то время как принципы эмиссии и майнинга биткоина определены на ближайшие 1000 лет.


По мнению Сэйлора, инвесторы должны быть уверены, что их активы не потеряют свою ценность из-за возможного увеличения числа монет в обращении. Поэтому он не инвестирует в Dogecoin и акции некоторых крупных технологических компаний.


Напомним, в июле Сэйлор призвал классифицировать Ethereum как ценную бумагу, поскольку первоначально актив распространяли среди инвесторов в рамках ICO.


Ранее глава MicroStrategy заявил, что компания не намерена продавать биткоин даже при неблагоприятных рыночных условиях.

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По материалам: ForkLog

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