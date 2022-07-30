Максим Галкин сорвал аншлаг в Турции, несмотря на слухи о его выдачи РФ
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Максим Галкин сорвал аншлаг в Турции, несмотря на слухи о его выдачи РФ

Максим Галкин сорвал аншлаг в Турции, несмотря на слухи о его выдачи РФ
Ходили слухи о том, что артиста Максима Галкина могли арестовать. В начале месяца появилась информация, что концерт Максима Галкина в Турции отменен. Якобы местные жители не хотят видеть шоумена на своей территории. Несмотря на слухи, выступление состоялось. 28 июля Максим собрал полный зал, исполнив хиты жены. Публика подтанцовывала, смеялась, бурно аплодировала. В соцсетях шоумен поделился видео, на котором поет «Арлекино», радостно расхаживая по сцене: «Огромный мир замкнулся для меня В арены круг и маску без лица. Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех, Без имени и, в общем, без судьбы. Какое, право, дело вам до тех, Над кем пришли повеселиться вы?»
Галкин поблагодарил слушателей за интерес и сообщил, что продолжит гастролировать по странам. В ближайшие месяцы юморист даст концерты в Латвии, Финляндии, Австралии, Польше, Англии. Новость о сорванном туре Максима появилась в личном блоге политика Романа Худякова. Экс-депутат написал, будто в Турции супруга Примадонны непременно арестуют и экстрадируют в Россию. «У нас против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207.3 УК РФ, — уверял госдеятель. — Галкин, конечно же, наговорил себе на статью, которая предполагает тюремное заключение. Документ с Турцией был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года, и страна взяла на себя обязательства по запросу выдавать граждан РФ, находящихся на ее территории, для уголовного преследования или исполнения приговора. Гражданин Галкин должен быть арестован и вывезен в Россию. Как говорят знакомые с ситуацией юристы, после всего сказанного Максимом, он получит около семи лет за вычетом того времени, что проведет в СИЗО до приговора». Откуда у Худякова взялись эти данные — непонятно. Следственный комитет опроверг слова политика, отметив, что против Галкина не заводили дело ни по каким статьям.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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