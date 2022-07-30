Максим Галкин устроил пытку зрителям на своем концерте

Артист Максим Галкин угодил очередной скандал. Концерт шоумена в турецкой Анталье посетили сотни русскоговорящих зрителей. Кроме шуток юмориста им особенно запомнилось «приветствие» от охранников на входе в зал: стражи порядка отбирали воду у приходящих, и это несмотря на изнуряющую жару.«Пришли на концерт в +38 °C, а на входе забирали бутылки с водой», — пожаловалась зрительница в соцсетях. Девушка также обратила внимание, что муж Аллы Пугачевой попросил зал не снимать выступление на камеру. Для закрепления результата он дважды повторил свою просьбу, сообщает СтарХит.