Максим Галкин устроил пытку зрителям на своем концерте
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Максим Галкин устроил пытку зрителям на своем концерте

Максим Галкин устроил пытку зрителям на своем концерте
Артист Максим Галкин угодил  очередной скандал. Концерт шоумена в турецкой Анталье посетили сотни русскоговорящих зрителей. Кроме шуток юмориста им особенно запомнилось «приветствие» от охранников на входе в зал: стражи порядка отбирали воду у приходящих, и это несмотря на изнуряющую жару.
«Пришли на концерт в +38 °C, а на входе забирали бутылки с водой», — пожаловалась зрительница в соцсетях. Девушка также обратила внимание, что муж Аллы Пугачевой попросил зал не снимать выступление на камеру. Для закрепления результата он дважды повторил свою просьбу, сообщает СтарХит.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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