Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских

Журналистка Маргарита Симоньян в ужасе от поведения женщины. Скандальное заявление сделала сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен. Общественных и политических деятелей России возмутили слова чиновницы. Работники мурманской гостиницы попросили Элисабет Эллингсен подождать, когда закончится уборка номера. Однако нетерпеливая сотрудница консульства, возмутившись медленным обслуживанием, сделала неожиданное заявление. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как. Я вообще смогу спать в той кровати? Боже мой, что за ерунда. Я буду стоять возле двери и смотреть, как горничная убирается, просто дайте мне ключ. Этот отель — позор, и вы, люди в общем, позор», — кричала дипломат из Осло, сопроводив речь бранью. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян не осталась в стороне и осудила резкое высказывание чиновницы. Она предложила выслать сотрудницу норвежского консульства за экстремистскую риторику.«Вообще, в уважающей себя стране вот такая консулиха уже была бы выдворена, раз уж арестовать по 282-й нельзя. За очевидное разжигание межнациональной розни», — говорит 42-летняя медиаменеджер. На сторону общественников встала и Ксения Собчак. В своем Telegram-канале 40-летняя журналистка написала: «Редкий случай, когда я согласна с Маргаритой Симоньян. Хочешь ненавидеть русских — езжай к себе домой. «Азимут», конечно, дыра дырой, но ты тут в гостях и на службе, стоит об этом помнить». Полиция проводит проверку, но МВД не единственная структура, которую заинтересовали громкие фразы о ненависти к русским. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не оставит без внимания заявление Эллингсен. «В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», — говорит 46-летняя Захарова.