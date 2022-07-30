Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских

Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских

Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских
Журналистка Маргарита Симоньян в ужасе от поведения женщины. Скандальное заявление сделала сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен. Общественных и политических деятелей России возмутили слова чиновницы. Работники мурманской гостиницы попросили Элисабет Эллингсен подождать, когда закончится уборка номера. Однако нетерпеливая сотрудница консульства, возмутившись медленным обслуживанием, сделала неожиданное заявление. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как. Я вообще смогу спать в той кровати? Боже мой, что за ерунда. Я буду стоять возле двери и смотреть, как горничная убирается, просто дайте мне ключ. Этот отель — позор, и вы, люди в общем, позор», — кричала дипломат из Осло, сопроводив речь бранью. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян не осталась в стороне и осудила резкое высказывание чиновницы. Она предложила выслать сотрудницу норвежского консульства за экстремистскую риторику.
«Вообще, в уважающей себя стране вот такая консулиха уже была бы выдворена, раз уж арестовать по 282-й нельзя. За очевидное разжигание межнациональной розни», — говорит 42-летняя медиаменеджер. На сторону общественников встала и Ксения Собчак. В своем Telegram-канале 40-летняя журналистка написала: «Редкий случай, когда я согласна с Маргаритой Симоньян. Хочешь ненавидеть русских — езжай к себе домой. «Азимут», конечно, дыра дырой, но ты тут в гостях и на службе, стоит об этом помнить». Полиция проводит проверку, но МВД не единственная структура, которую заинтересовали громкие фразы о ненависти к русским. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не оставит без внимания заявление Эллингсен. «В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», — говорит 46-летняя Захарова.
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

Последние новости

Путин посетил парк «Остров фортов» в Кронштадте
Путин посетил парк «Остров фортов» в Кронштадте
Архивные фотографии Сандры Буллок - легенды Голливуда (15 фото)
Архивные фотографии Сандры Буллок - легенды Голливуда (15 фото)
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила, что ненавидит русских
Маргарита Симоньян в шоке от сотрудницы консульства, которая заявила,
Анастасия Волочкова закрутила роман с молодым юношей
Анастасия Волочкова закрутила роман с молодым юношей
Эдита Пьеха рассказала о своем одиночестве
Эдита Пьеха рассказала о своем одиночестве
Лариса Андерсен составила календарь удачных дней на август 2022
Лариса Андерсен составила календарь удачных дней на август 2022
Тимати заявил, что теперь он - владелец Starbucks
Тимати заявил, что теперь он - владелец Starbucks
NYT: Госсекретарь США мешает Конгрессу признать Россию "спонсором терроризма"
NYT: Госсекретарь США мешает Конгрессу признать Россию
Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет создать списки "предателей Родины": что предлагает политик
Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет создать списки "предателей
В Госдуме призвали привлечь к ответственности ненавидящую русских норвежку
В Госдуме призвали привлечь к ответственности ненавидящую русских
400 тысяч евро и перелеты бизнес-классом. Пике выдвинул Шакире условия для встречи с детьми
400 тысяч евро и перелеты бизнес-классом. Пике выдвинул Шакире
Создатели Hellblade 2 показали создание реализма в вопросе размещения помета в игре
Создатели Hellblade 2 показали создание реализма в вопросе размещения

Топ на сегодня

Подборка забавных твитов обо всем - 29.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 29.07.2022 (15 фото)
Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева
Внук Софии Ротару от военной службы сбежал из Киева
Волна атак на NFT-сообщество в Discord, утечка JusTalk и другие события кибербезопасности
Волна атак на NFT-сообщество в Discord, утечка JusTalk и другие
Прокуратура проводит проверку после гибели подростка в Ангаре в районе «Квадратов»
Прокуратура проводит проверку после гибели подростка в Ангаре в
Шесть пассажиров маршрутки пострадали при столкновении с ВАЗ на Байкальском тракте
Шесть пассажиров маршрутки пострадали при столкновении с ВАЗ на

Еще по теме

Норвежский консул накинулась на работников гостиницы в Мурманске: "Ненавижу русских"
В Госдуме призвали привлечь к ответственности ненавидящую русских норвежку
Симоньян прокомментировала заявление Собчак об антироссийских санкциях
Маргарита Симоньян в шоке от ухода Макдоналдс из России