Муж Анастасии Заворотнюк впервые не поехал на гастроли с шоу Навки

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев первый раз пропустил гастроли ледовых спектаклей, в которых исполнял главные роли. Поклонники Анастасии Заворотнюк увидели дурной знак в том, что её муж Петр Чернышев отказался от работы. Этим летом он не поехал на гастроли ледовых шоу Татьяны Навки в Сочи. Не исключено, что это решение он принял в связи с резким ухудшением состояния его жены. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» еще в 2018 году услышала от врачей страшную новость об опухоли головного мозга. Актриса заболела вскоре после рождения дочки Милы. Лучшие врачи взялись за спасение молодой матери. Известно, что Заворотнюк перенесла несколько операций, курсы химиотерапии и прошла лечение экспериментальным лекарством, которое продлило ей жизнь на несколько лет.Недавно в СМИ попала новость о том, что препараты, которые принимала больная раком Анастасия, перестали помогать. Тогда эта информация выглядела, как очередной слух. Однако, не увидев Чернышева в списке артистов шоу Навки, фанаты убедились, что состояние Заворотнюк действительно могло стать критическим. В ближайшие недели в Сочи Парке пройдут показы ледовых шоу «Аленький цветочек» и «Лебединое озеро», в которых Чернышев прежде исполнял главные роли. Но в этом году звездами представлений стали другие фигуристы. Насколько известно, спортсмен тратит миллионы на спасение жизни жены, поэтому вряд ли просто так отказался бы от возможности заработать. Напомним, что последний раз Чернышева видели на публике зимой. После этого его несколько раз фотографировали дорожные камеры за нарушения правил дорожного движения. Эти кадры бурно обсуждались в СМИ, ведь фигуриста засекли в компании полной брюнетки, которой могла быть изменившаяся из-за лечения Заворотнюк.