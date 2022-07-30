На Максима Галкина готовилось покушение

Артист Максим Галкин усилил охрану на концертах. Закидывание Максима Галкина тухлыми яйцами во время концерта в Турции было предотвращено местной службой безопасности.Бывшая поклонница комика по имени Марина Круглова, разочаровавшаяся в его высказываниях, разработала план мести: запаслась двумя десятками тухлых яиц, положила их в пакет и отправилась на концерт мужа Аллы Пугачевой в Анталье, где отдыхала на тот момент. Дама планировала закидать артиста, если тот начнет говорить непотребное. Однако бдительная охрана уже на входе в концертный зал «разоружила» яичную хулиганку, сообщает solenka.info.