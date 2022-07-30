На телестройке начался конкурс «Королева Дом-2»
Сегодня, 03:20 Вадим Карасев
На днях на Поляне начался новый конкурс — «Королева Дом-2». Естественно, за этот титул будут бороться самые красивые и яркие девушки телешоу. Как оказалось, многие желают получить разные привилегии и бонусы.
Как оказалось, на отборочном этапе девушкам предстояло пройтись по подиуму в купальниках. В результате в жюри поставили парней. Девушек предварительно взвесили и измерили. В результате был сделан вывод, что всё они очень стройненькие.
Эфиры с этим конкурсом пройдут 12 августа. Анастасия Ромашова ушла с Дом-2, поэтому она не примет участие в конкурсе. Побороться за титул королевы однозначно решили Кристина Бухынбалтэ, Алёна Опенченко, Юлия Белая и Клавдия Безверхова.
Если делать вывод по тому, что в данный момент происходит на Поляне, то предсказать результаты этого конкурса не составит труда. Победительница ясна задолго до оглашения результатов. Впрочем, кто знает? Может в этот раз больше повезёт Алёне Опенченко и именно она отправится в Сочи или Турцию за счёт руководства проекта?
Как бы там ни было на самом деле, очень скоро всё станет известно. Но уже сейчас можно сказать, что борьба будет жёсткой, ведь характеры у девушек не простые.
По материалам: life-dom2