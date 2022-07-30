На телестройке начался конкурс «Королева Дом-2»

Вадим Карасев

Как оказалось, на отборочном этапе девушкам предстояло пройтись по подиуму в купальниках. В результате в жюри поставили парней. Девушек предварительно взвесили и измерили. В результате был сделан вывод, что всё они очень стройненькие.Эфиры с этим конкурсом пройдут 12 августа. Анастасия Ромашова ушла с Дом-2, поэтому она не примет участие в конкурсе. Побороться за титул королевы однозначно решили Кристина Бухынбалтэ, Алёна Опенченко, Юлия Белая и Клавдия Безверхова.Если делать вывод по тому, что в данный момент происходит на Поляне, то предсказать результаты этого конкурса не составит труда. Победительница ясна задолго до оглашения результатов. Впрочем, кто знает? Может в этот раз больше повезёт Алёне Опенченко и именно она отправится в Сочи или Турцию за счёт руководства проекта?Как бы там ни было на самом деле, очень скоро всё станет известно. Но уже сейчас можно сказать, что борьба будет жёсткой, ведь характеры у девушек не простые.