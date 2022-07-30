На выезде из Иркутска перевернулась машина такси
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На выезде из Иркутска перевернулась машина такси

На выезде из Иркутска перевернулась машина такси

30 июля около 14:00 на выезде из Иркутска перевернулась машина такси. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen поворачивал с Качугского тракта на Александровский, где допустил столкновение с двигавшимся по Качугскому тракту в сторону Иркутска автомобилем Toyota. В результате случившегося Volkswagen перевернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Помощь врачей потребовалась двум пассажирам такси. Бригада медиков скорой помощи доставила их в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.


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По материалам: irk

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