Начались работы по реконструкции второй половины путепровода на улице Джамбула
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Начались работы по реконструкции второй половины путепровода на улице Джамбула

Начались работы по реконструкции второй половины путепровода на улице Джамбула

Продолжается реконструкция путепровода на улице Джамбула – одном из самых социально значимых проектов для Иркутска. Сейчас здесь ведутся работы на второй половине путепровода, сообщил мэр областного центра Руслан Болотов в своем Telegram-канале.

«Подрядчик уже демонтировал балки с пяти пролетов, готовится к демонтажу крайнего пролета. Параллельно бурят скважины под будущие сваи, обустраивают кабельную канализацию на подходах к путепроводу, смонтирован лоток для коммуникаций под тротуаром действующей части путепровода», — написал Руслан Болотов.

По контракту работы должны завершить в третьем квартале 2023 года. Однако подрядчик заверяет, что сдаст объект раньше на несколько месяцев.

Реконструкция на объекте началась в конце 2020 года. Из-за частичного перекрытия движения ежедневно на этом участке дороги возникали серьезные пробки как в Свердловский, так и в Ленинский округ. Для разрешения ситуации подрядчик выполнил работы раньше запланированного срока. После сдачи объекта полностью путепровод станет шестиполосным. На нем будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта.

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По материалам: irk

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