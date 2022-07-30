Напоминаем: последние выходные для этих 5 игр в Game Pass, их скоро удалят

Вадим Карасев





Остаются последние выходные дни, когда по подписке Game Pass можно играть в 5 игр, которые скоро удалят из игрового сервиса. Если вы планируете, какую игру пройти или попробовать в эти выходные из игрового сервиса Game Pass, напоминаем, что следующие 5 проектов покинут подписку уже 1 августа:

OmnoLumines RemasteredKatamari Damacy REROLLRaji: An Ancient EpicDodgeball Academia

Напомним, недавно игра Raji: An Ancient Epic получила крупное обновление до версии Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition. Обновленный вариант проекта стал еще интересен для прохождения, поэтому сейчас самое время обратить на игру внимание — ее можно пройти за 6-8 часов, то есть успеть до удаления проекта из Game Pass.

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