Наталия Медведева тайно родила третьего ребенка

Актриса Наталия Медведева поделилась радостной новостью. Артистка удивила поклонников, сообщив о пополнении в семье. Актриса настолько шифровалась, что никто ее не заподозрил в беременности. В личном блоге звезда Comedy Woman поделилась первым фото с новорожденным. 37-летняя Наталия Медведева опубликовала снимок, на котором держит руку младенца. Лицо малыша актриса показывать не стала. «Теперь нас пятеро! Семья... Моя сладость», — написала счастливая мама.Подписчики тут же поспешили поздравить артистку с радостным событием. «Ого! Растите здоровыми, счастливыми и красивыми»; «Какая крутая новость! Добро пожаловать, новый человек»; «Очень рады за вас, но почему нам ничего не говорили?» — отреагировали поклонники. Звезда Comedy Woman поблагодарила неравнодушных за теплые слова и ответила на вопросы любопытных. «Всем спасибо! Я люблю удивлять!» — с юмором подчеркнула Наталия.