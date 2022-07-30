Наталия Медведева тайно родила третьего ребенка
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Наталия Медведева тайно родила третьего ребенка

Наталия Медведева тайно родила третьего ребенка
Актриса Наталия Медведева поделилась радостной новостью. Артистка удивила поклонников, сообщив о пополнении в семье. Актриса настолько шифровалась, что никто ее не заподозрил в беременности. В личном блоге звезда Comedy Woman поделилась первым фото с новорожденным. 37-летняя Наталия Медведева опубликовала снимок, на котором держит руку младенца. Лицо малыша актриса показывать не стала. «Теперь нас пятеро! Семья... Моя сладость», — написала счастливая мама.
Подписчики тут же поспешили поздравить артистку с радостным событием. «Ого! Растите здоровыми, счастливыми и красивыми»; «Какая крутая новость! Добро пожаловать, новый человек»; «Очень рады за вас, но почему нам ничего не говорили?» — отреагировали поклонники. Звезда Comedy Woman поблагодарила неравнодушных за теплые слова и ответила на вопросы любопытных. «Всем спасибо! Я люблю удивлять!» — с юмором подчеркнула Наталия.
# Шоу-бизнес Медведева Наталья
По материалам: z-aya

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