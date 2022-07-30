Норвежский консул накинулась на работников гостиницы в Мурманске: "Ненавижу русских"

Вадим Карасев

Норвежский консул Элисабет Эллингсен закатила истерику на стойке приема гостей мурманского отеля Azimut, грубо высказавшись в отношении жителей России. Скандал попал на видео.

Причиной возмущения сотрудницы дипмиссии стала просьба сотрудников гостиницы дождаться окончания уборки в номере.



"Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как", - заявила Эллингсен.

Полиция начала проверку действий консула, в ее отношении может быть заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Видео: норвежский консул устроила скандал в отеле и заявила о ненависти к русским

МИД Норвегии отреагировал на русофобские заявления консула Элисабет Эллингсен

Видео: норвежский консул устроила скандал в отеле и заявила о ненависти к русским





МИД Норвегии сожалеет об инциденте с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске, сообщили в ведомстве.

"Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент", — отметила представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес.



