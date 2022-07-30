Новый владелец Holcim озвучил Forbes амбициозные планы относительно развития предприятий

После того как франко-швейцарский концерн Holcim, являющийся одним из мировых лидеров по производству цемента, решил уйти из России вместе с другими иностранными предприятиями, возник вопрос о его дальнейшей судьбе в нашей стране. По итогам трехмесячных переговоров собственником российского Holcim стал Евгений Костюкевич – частный инвестор, предприниматель, имеющий большой опыт работы в строительной сфере. В интервью Forbes он рассказал о том, как проходила сделка, и поделился планами развития предприятий в долгосрочной перспективе.

Судя по всему, Евгений Костюкевич относится к категории людей, которые считают, что нужно уметь извлекать плюсы из любой ситуации. Безусловно, отток иностранных компаний из РФ должен способствовать развитию российского бизнеса, который, по его словам, сегодня переживает новую эпоху.

«Уход западных партнеров оставляет пустоты, и на отечественных предпринимателей возлагается общая ответственность за развитие экономики страны, – поделился Евгений Костюкевич своим мнением в обширном интервью. – <…> Мы вынуждены стать «героями своего времени», теми, кто обеспечит рабочие места россиянам и внесет свой вклад в поддержку экономики страны в такие непростые времена, как сейчас».

Напомним, Holcim в России представлен цементными заводами, а также карьерами по добыче щебня породы габбро-диабаз и гранит. Предприятия расположены, к примеру, в Московской, Калужской, Саратовской областях, карьеры находятся в Карелии. Известно, что выручка концерна по итогам прошлого года составляла свыше 15 млрд рублей.

Костюкевич поделился тем, что сделка с иностранными партнерами протекала в очень непростых условиях, не обошлось без суда. Бизнесмен сообщил: еще весной полностью приостановились зарубежные инвестиции в российский Holcim, что чуть не погубило бизнес. Затем швейцарцы намеренно затягивали процесс, ссылаясь на сложные политические условия. Иностранная сторона после вынесения окончательного решения суда стала оказывать на Костюкевича, по его собственным словам, «жесткое информационное давление».

Но новый собственник крупного бизнеса ничего не боится и строит планы.

«Я, как бизнесмен и человек, много лет связанный со строительством, вижу перспективы цементного производства. Цемент — одна из базовых составляющих для строительной отрасли. Особенно это важно в связи с планом Марата Хуснуллина по развитию инфраструктурных объектов в стране, включая южные регионы. Поэтому наращивание производства цемента в России — одна из важнейших стратегических задач. Необходимо максимально ускорить развитие предприятий», – говорит он.

В частности, бизнесмен сообщил, что вскоре восстановит свою работу цементный завод в Воскресенске. Инвестиции в него составят около 3 млрд рублей. Перезапуск предприятия позволит сохранить существующие рабочие места и, возможно, даже потребует привлечения новых специалистов.