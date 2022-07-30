NYT: Госсекретарь США мешает Конгрессу признать Россию "спонсором терроризма"

Вадим Карасев

Госсекретарь США Энтони Блинкен настойчиво выступает против инициативы Конгресса признать Россию "государством-спонсором терроризма", пишет газета The New York Times.

Издание объясняет это потенциальными последствиями такого решения для отношений США с союзниками, сохраняющими торговые связи с РФ.

"В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию "государством-спонсором терроризма"… Но несмотря на эмоциональную привлекательность [идеи], Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией", - пишет газета.

По данным NYT, инициативу поддерживают Сенат США и Ненси Пелоси, спикер Палаты представителей, куда ранее был внесен соответствующий законопроект. Более того, Сенат принял резолюцию, призывающую госдепартамент присвоить такой статус России. Блинкен, в свою очередь, говорил, что включение РФ в список стран-спонсоров терроризма мало что изменит для нее в практическом плане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном в случае признания РФ "спонсором терроризма". Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают подобные заявления из Вашингтона "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.

