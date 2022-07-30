О возращении «Аншлага» высказалась Ирина Дубовицкая

Развлекательная программа не выходит в эфир уже много месяцев. Юмористическую передачу убрали из эфирной сетки в феврале, но артисты не забросили работу. Развлекательная программа готовится к выходу на телеэкраны. Бессменная ведущая рассказала, что съемки идут полным ходом и скоро зрители увидят новые выпуски. Из-за событий, происходящих в мире, многие российские телеканалы приостановили вещание развлекательных программ. Так, уже на протяжении пяти месяцев в эфире «Россия 1» не показывают «Аншлаг». Однако работа над написанием сценариев не прекращалась. Артисты, авторы, редакторы и съемочная группа не останавливали работу. Регина Дубовицкая не исключает, что юмористическая передача вернется на телеэкраны уже этой зимой. «Я сама не знаю, когда нас ждать в эфире. Но мы не расслабляемся. Вот, в данный момент я готовлю новый выпуск. Работа идет, потому что нам сказали, что нужно работать и все поставят в эфирную сетку. Конечно, с нового сезона — нет. Наверное, ближе к зиме. Но мы, конечно, надеемся, что нас вновь начнут показывать», — прокомментировала 73-летняя ведущая prozvezd.info.