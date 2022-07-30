"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова похвасталась, что питает его "качественной женской энергией"
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"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова похвасталась, что питает его "качественной женской энергией"

"Он до сих пор мегаплодовит": жена 71-летнего Газманова похвасталась, что питает его "качественной женской энергией"

В Сети в последнее время активно обсуждают слухи о разводе 71-летнего Олега Газманова. 53-летняя Марина Газманова отреагировала на сплетни, опровергнув их. При этом женщина назвала своего знаменитого супруга "мегаплодовитым".

Поводом для предположений о разводе супругов оказался ролик, на котором Марина чувственно танцует аргентинское танго в паре с молодым педагогом.


Фанаты решили, что это далеко не случайная провокация, однако женщина стала отрицать непристойные домыслы пользователей Сети.

У меня великолепные отношения с мужем, отличные дети и очень интересная жизнь! Я веду активный образ жизни, питаю мужа качественной женской энергией, он до сих пор мегаплодовит. Имею сексуальную фигуру, не была замечена ни в каких флиртах и изменах! 

Марину возмутили порочащие ее репутацию слухи об измене. "В наших отношениях с Олегом мы воспитываем доверие, чистоту, это сложно, но реально, это крепкий фундамент семейных отношений. Нет бы поддерживать и нести в массу эти устремления на конкретных примерах! Так нет, давайте и это испачкаем, исказим, внесем сомнения, оскорбим", — отметила в соцсетях женщина.


Жена Газманова схватила его за промежность

На своей странице женщина опубликовала совместные снимки с Олегом Газмановым, которые были сделаны в пустыне.

На одном фото женщина обнимает артиста, держа его за гениталии. "Запомни, чем больше секса по любви, тем меньше зла", - процитировала Марина строчку из стихов популярного в Сети поэта Граппы Боя.

Подписчики женщины одобрили ее откровенную фотосессию, однако некоторые раскритиковали ее за "нескромность".

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По материалам: uposters.ru

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