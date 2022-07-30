Оскар Кучера рассказала об эмиграции Александра Реввы

Появились слухи, что артист Александр Ревва с семьей сбежал за границу. Журналистка Алена Жигалова на днях подняла в СМИ волну паники по поводу переезда Александра Реввы в Европу. Она сообщила, что юморист, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, эмигрировал в Испанию. Ведущая шоу «Алена, блин!» уточнила, что после тайного отъезда артист потерял часть заработанных денег и недвижимость. Вскоре после этого на связь вышла жена Реввы Анжелика. Она опровергла новость о том, что её муж навсегда покинул Россию. Но раскрывать секрет и признаваться, где сейчас находится её семья, она не захотела. Сегодня ясность в ситуацию внёс ведущий Оскар Кучера, близкий друг юмориста. Он сообщил, что Ревва действительно находится за границей, но поехал туда только ради отдыха. Александр проводит каникулы на средиземноморском курорте вместе с женой и детьми.«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не эмигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!», — написал Оскар в Сети. Кстати, супруга Александра была дико возмущена слухами об эмиграции и обещала «разобраться» с Жигаловой, которая и запустила волну обсуждения этой темы. Стоит отметить, что ранее против журналистки высказывался Леонид Агутин, про отъезд которого она тоже говорила в своем блоге. Якобы певец весной сбежал с женой в Штаты, где у него есть своя недвижимость. Позже выяснилось, что Агутин продолжает жить и работать в России.