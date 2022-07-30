От Google и Apple потребовали отчитаться о мерах борьбы с мошенническими криптоприложениями

Председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун обратился к Alphabet и Apple с призывом предоставить информацию о методах предотвращения криптовалютного мошенничества в приложениях, размещенных в их магазинах.

Браун направил соответствующие письма главе Alphabet, являющейся материнской компанией Google, Сундару Пичаи и СЕО Apple Тиму Куку.

С таким запросом к техгигантам он решил обратиться после сообщения ФБР об активности киберпреступников, создающих мошеннические приложения для инвестиций в криптовалюты. Ведомство зафиксировало потери инвесторов на сумму свыше $42 млн.

По мнению Брауна, криптовалютные компании должны предпринимать необходимые шаги для предотвращения мошеннической деятельности. Однако крайне важно, чтобы магазины приложений также имели соответствующие меры безопасности, считает он.

Сенатор попросил Alphabet и Apple до 10 августа отчитаться:

о процессе проверки криптовалютных приложений перед их одобрением для размещения в магазинах;

механизмах предотвращения распространения фишинговых приложений;

системах отслеживания мошенничества и мерах по удалению в случае их обнаружения:

работающих процессах по уведомлению со стороны пользователей о таких приложениях.

Напомним, по данным специалистов Immunefi, во втором квартале 2022 года суммарные потери криптопроектов от взломов и мошенничества составили более $670 млн.