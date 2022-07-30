От Google и Apple потребовали отчитаться о мерах борьбы с мошенническими криптоприложениями
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От Google и Apple потребовали отчитаться о мерах борьбы с мошенническими криптоприложениями

От Google и Apple потребовали отчитаться о мерах борьбы с мошенническими криптоприложениями


Председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун обратился к Alphabet и Apple с призывом предоставить информацию о методах предотвращения криптовалютного мошенничества в приложениях, размещенных в их магазинах.


Браун направил соответствующие письма главе Alphabet, являющейся материнской компанией Google, Сундару Пичаи и СЕО Apple Тиму Куку. 


С таким запросом к техгигантам он решил обратиться после сообщения ФБР об активности киберпреступников, создающих мошеннические приложения для инвестиций в криптовалюты. Ведомство зафиксировало потери инвесторов на сумму свыше $42 млн.


По мнению Брауна, криптовалютные компании должны предпринимать необходимые шаги для предотвращения мошеннической деятельности. Однако крайне важно, чтобы магазины приложений также имели соответствующие меры безопасности, считает он.


Сенатор попросил Alphabet и Apple до 10 августа отчитаться:


  • о процессе проверки криптовалютных приложений перед их одобрением для размещения в магазинах;
  • механизмах предотвращения распространения фишинговых приложений;
  • системах отслеживания мошенничества и мерах по удалению в случае их обнаружения:
  • работающих процессах по уведомлению со стороны пользователей о таких приложениях.

Напомним, по данным специалистов Immunefi, во втором квартале 2022 года суммарные потери криптопроектов от взломов и мошенничества составили более $670 млн.

# Экономика apple, google, мошенничество, приложения, новости
По материалам: ForkLog

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