Озеро Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»

В Москве прошла встреча заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Темой обсуждения стали вопросы системных мер по охране озера Байкал. Виктория Абрамченко поддержала идею Игоря Кобзева о включении Иркутской области в проект «Генеральная уборка», отметив, что будет сформировано отдельное направление «Генеральная уборка на Байкале», сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках мероприятия по всей стране проводятся ликвидационные акции объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок, опасных заброшенных скважин, а также поднимаются и утилизируются корабли в водных объектах. Кроме того, вице-премьер отметила, что планируется продлить мероприятия федерального проекта «Сохранение озера Байкал» до 2030 года.

Губернатор Игорь Кобзев представил вице-премьеру мероприятия программы социально-экономического развития города Байкальска до 2040 года, которая подготовлена по поручению президента. В программе предусмотрена модернизация городской среды и системы коммунальной инфраструктуры

Зампред Правительства поддержала проект комплексного развития Байкальска. Документ сформирован в формате стратегического мастер-плана до 2030 и 2040 годов. Ключевая тема — это город, в центре внимания которого человек и его потребности в комфортных условиях для жизни, пребывания и самореализации.

Были также рассмотрели меры по противодействию распространения лесных пожаров и повышению эффективности лесовосстановления. Предложение губернатора, касающееся создания лесосеменного центра в Иркутской области в рамках нацпроекта «Экология» получило положительную оценку вице-премьера. Строительство центра может быть завершено уже в 2025 году.

По итогам встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также выступил с инициативой повышения ответственности арендаторов за возникновение и тушение лесных пожаров. Вице-премьер поддержала подготовку соответствующих законодательных изменений.