Пенсионерам предложили получить по десять тысяч

Эксперт рассказал, как получить разовую прибавку к пенсии. Российским пенсионерам рассказали о возможности получения новой выплаты в размере 10 882 рублей. Ее предложил оформить пожилым гражданам один из крупных российских банков — МКБ. Ограничений по трудоустройству и доходам нет. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, для получения выплаты людям необходимо будет выполнить ряд условий. Первое — это перевод своих пенсий в МКБ. Для этого пенсионеру нужно будет открыть карту банка и написать соответствующее заявление в ПФР. Также желающий получить вышеназванную сумму должен будет привести двух человек, которые тоже переведут свои пенсии в МКБ. «Если все условия будут выполнены, на счет пенсионеру зачислят около 11 тысяч рублей. Деньги поступят отдельно от пенсии», — рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов в интервью PRIMPRESS. Размеры пенсий в России у большинства получателей не слишком велики. Поэтому любая доплата к основному пособию всегда будет кстати. По словам эксперта, есть целый список профессий, представителям которых после выхода на заслуженный отдых полагается доплата в размере 25%. К таковым, например, относятся профессионалы, отработавшие не меньше 30 лет в сельском хозяйстве, – в список включены более 500 видов деятельности. И если раньше надбавка предоставлялась только тем гражданам, кто продолжал жить на селе, то сейчас она дается вне зависимости от прописки.