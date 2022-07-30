Пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
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Пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию

Пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию«Известия»: в Госдуму поступил законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии

В Госдуме сообщили о намерении рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии этой осенью. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно предложенному нововведению, пожилым людям будут полагаться ежегодные выплаты в декабре. Также планируется увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан достигших 70 лет. Авторы законопроекта заявляют, что изменения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров. «Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — настаивают они.

Издание приводит слова авторов инициативы, которые рассказали о поддержке одной из наиболее социально уязвимых категорий граждан с помощью данной инициативы. По их мнению, установление дополнительной страховой пенсии по старости поспособствует восстановлению социальной справедливости.

Депутаты также подчеркнули, что актуальность проекта заключается и в качестве меры дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики в условиях сокращения импортных поставок. «Нужно понимать, что в конечном итоге эти государственные затраты пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий», — объясняют они. По предварительным оценкам на реализацию идеи потребуется 654,8 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Ранее стало известно о планах внести в Госдуму законопроект, запрещающий списывать прожиточный минимум с пенсионеров-должников. Инициатива обязует организацию, которая занимается переводом платежей должнику, сохранить на счете гражданина сумму равную прожиточному минимуму после списания задолженности.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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