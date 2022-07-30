Первые детали новой Tomb Raider на Unreal Engine 5 сообщил инсайдер
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Первые детали новой Tomb Raider на Unreal Engine 5 сообщил инсайдер

Первые детали новой Tomb Raider на Unreal Engine 5 сообщил инсайдер


В апреле этого года, в рамках мероприятия по официальному запуску движка Unreal Engine 5, стало известно от студии Crystal Dynamics, что в разработке находится новая часть Tomb Raider. Сами разработчики заявляли в анонсе, что игроков ждет «высококачественный кинематографический боевик/приключение», при этом никаких подробностей об игре не сообщили.

Бывший редактор IGN Колин Мориарти, ссылаясь на свои источники, раскрыл некоторые детали новой Tomb Raider в рамках подкаста Sacred Symbols:



Игра создается под кодовым названием Project Jawbreaker.



Мориарти получил часть сценария Project Jawbreaker, которую используют для прослушивания актеров.



В данный момент разработчики ищут актеров для игры. В качестве главной героини им нужна британская актриса старше 30 лет, ростом около 167 сантиметров, с атлетичным телосложением.



В новой части главная героиня будет уже «бывалой» расхитительницей гробниц с опытом в приключениях.



Сюжет будет связан с «новым поколением расхитителей гробниц» — это любители приключений, которые вдохновились информацией о Ларе Крофт из СМИ. Отмечается, что сама Лара, несмотря на популярность, страдает от одиночества в новой игре, но ей придется работать с новыми искателями приключений, чтобы справиться с неким катаклизмом.

Учитывая, что игра находится на стадии поиска актеров, до релиза проекта еще явно не один год.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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