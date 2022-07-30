Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Кролика

Вадим Карасев

Каким бы не был год вашего рождения, у вас, скорее всего, есть как положительные, та и отрицательные черты характера. В этой статье мы поделимся с вами мнением экспертов о том, чего плохого и хорошего можно разглядеть в людях, рожденных в год Кролика.

Если вы были рождены в 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 или 2011 году, то вы являетесь Кроликом по Восточному гороскопу, ведь в ваш год рождения именно это животное-покровитель было у руля. Скорее всего, вы не созданы для общения с токсичными людьми, так как у вас есть определенные черты характера, из-за которых вы являетесь открытыми и добрыми, порой даже чересчур.

Плюсы характера людей, рожденных в год Кролика

Гибкость характера. Кролики — люди, которые никогда не начинают конфликтов по своей воле. Они могут приспособиться к общению абсолютно с любым человеком. Это несомненный и, пожалуй. Самый большой плюс этих людей, ведь именно он делает их успешными в любой из сфер.

Уравновешенность. Вывести из себя человека, рожденного в год Кролика, практически невозможно. Да, вы можете постараться, но затратите на это слишком много времени. Гораздо приятнее иметь такого человека в друзьях, потому что рядом с ним все становятся спокойнее и дружелюбнее. Такова аура людей-Кроликов.

Оптимизм. Кролики — это оптимисты с большой буквы. Их характер очень позитивен, а всё плохое из того, что происходит вокруг, они попросту стараются не замечать. Это же касается и поведения окружающих людей. Кролики не фокусируются на плохом. Им нравится жить добром, улыбками и оптимизмом.

Они умеют прощать. Кролики прощают быстро и искренне. Им не свойственно таить обиды и жить негативом. В общении с людьми им гораздо проще закрыть на что-то глаза, нежели пытаться кого-то изменить. Именно поэтому с Кроликами очень приятно создавать длительные отношения и семью.

Общительность. С Кроликами можно говорить на любые темы. Они умеют слушать и умеют правильно высказывать свои мысли, чтобы никого не задеть и не обидеть. Они очень легко отвечают на просьбы и готовы поддержать общение в любой ситуации.

Высокий уровень эмпатии. Люди, появившиеся на свет в год Кролика, обладают очень высоким уровнем эмпатии. Это значит, что они хорошо чувствуют эмоции окружающих. Им достаточно просто настроиться на волну другого человека и понять его. Они проницательны и обладают состраданием.

Умение радоваться мелочам. Для счастья Кроликам много не надо. достаточно просто каких-то приятных мелочей: улыбки прохожего, хорошей погоды, добрых слов со стороны близких, общение. Этим людям не нужны несметные богатства и власть. Только обычные приземленные радости.

Минусы характера людей, рожденных в год Кролика

Нужда в менторе. Кроликам нужен наставник и тот, кто будет направлять их по жизни. В противном случае они рискуют заблудиться. Людям, рожденным в год этого животного-покровителя, гораздо проще идти по жизни, если кто-то скажет им, где найти проторенную дорожку. Кролики не самостоятельны, поэтому часто испытывают проблемы.

Страх перед переменами. Люди-Кролики боятся перемен в жизни, особенно кардинальных. Они очень хотят, чтобы все было тихо, спокойно и размеренно. Это свойственно не всем людям данного года рождения, но многие действительно боятся изменений.

Чувствительность. Описанная выше сильная эмпатия — это не только друг, но и враг. Кролики крайне чувствительны. Они ощущают чужую грусть, страх, уныние. Все это передается им, поэтому эксперты в области биоэнергетики настоятельно им рекомендуют пореже общаться с токсичными людьми и манипуляторами.

Вредные привычки. Кролики часто обращаются за помощью к вредной еде, сигаретам и горячительным напиткам. Таким образом они пытаются справиться со стрессом, негативной энергией. Рожденные в год этого животного редко заботятся о своем собственном физическом здоровье, из-за чего могут страдать от различных недугов.