Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
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Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев

Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев
Певца Филиппа Киркорова не пустили в страну.   Накануне артист частным бортом прилетел в аэропорт Кишинева. В VIP-зале он появился в 23:30 и пробыл там до самого утра. Поп-короля не пропустили таможенники. Ему запретили въезд в страну. Причина была неизвестна.
Теперь же выяснилось, что Киркоров предъявил болгарский паспорт и поэтому застрял. Об этом сообщает «Абзац». Напомним, ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что для Филиппа Киркорова это стало настоящим ударом. Так как у него не просто много друзей в Молдавии. В прошлом году он продюсировал певицу Наталью Гордиенко, которую возил на «Евровидение».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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