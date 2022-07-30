Почему Филиппа Киркорова не пустили в Кишинев

Певца Филиппа Киркорова не пустили в страну. Накануне артист частным бортом прилетел в аэропорт Кишинева. В VIP-зале он появился в 23:30 и пробыл там до самого утра. Поп-короля не пропустили таможенники. Ему запретили въезд в страну. Причина была неизвестна.Теперь же выяснилось, что Киркоров предъявил болгарский паспорт и поэтому застрял. Об этом сообщает «Абзац». Напомним, ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что для Филиппа Киркорова это стало настоящим ударом. Так как у него не просто много друзей в Молдавии. В прошлом году он продюсировал певицу Наталью Гордиенко, которую возил на «Евровидение».