Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (17 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (17 фото)

Здесь вместо сменных насадок на швабру используются старые носкиПри помощи смекалочки и находчивости, можно решить абсолютно любую проблему. Таким образом, предприимчивые люди с нестандартным мышлением наполняют Сеть бесконечным количеством лайфхаков разной степени полезности. В данной подборке собраны весьма странные и необычные советы, но, стоит признать, они отлично работают. Давайте посмотрим.

Здесь вместо сменных насадок на швабру используются старые носки


Как разместить пиццу в маленькой духовке

Как разместить пиццу в маленькой духовке
Из неиспользованных масок для лица получаются отличные гамаки из дыни

Из неиспользованных масок для лица получаются отличные гамаки из дыни
Используйте две вешалки для длинной одежды, если мало места

Используйте две вешалки для длинной одежды, если мало места
Ремонт очков с помощью английской булавки

Ремонт очков с помощью английской булавки
Чтобы не биться ногами о кровать и не травмировать их

Чтобы не биться ногами о кровать и не травмировать их
Как проверить, пытался ли кто-то ворваться в дом. Положите пустую банку на дверную ручку, чтобы узнать, если кто-то попытается открыть дверь, пока вы находитесь не в доме. Недавно в моём районе было несколько взломов.

Как проверить, пытался ли кто-то ворваться в дом
Чтобы дозировать соль и не рассыпать слишком много

Чтобы дозировать соль и не рассыпать слишком много
Как хранить измерительную ленту. Моя мама всегда сохраняет ёмкости, чтобы пользоваться ими в будущем, поэтому она использует контейнер от жевательной резинки Hubba Bubba для измерительной ленты. Идеально подходит.

Как хранить измерительную ленту
Добавьте лёд, чтобы быстро получить холодную фильтрованную воду

Добавьте лёд, чтобы быстро получить холодную фильтрованную воду
Как очистить белую обувь. Автор этого фото предлагает использовать пасту из смеси пищевой соды с мицеллярной водой.

Как очистить белую обувь
Подстаканник для кофе на диване

Подстаканник для кофе на диване
Как удалить свечной воск с одежды, ковров или других поверхностей

Как удалить свечной воск с одежды, ковров или других поверхностей
Как удалить свечной воск с одежды, ковров или других поверхностей
Для безопасности малыша в продуктовой тележке в магазине, можно пристегнуть его карабином

Для безопасности малыша в продуктовой тележке в магазине, можно пристегнуть его карабином
Как сделать идеальный бутерброд

Как сделать идеальный бутерброд
Чтобы перевозить большие бутыли с водой, можно пристегнуть их ремнём безопасности, чтобы не разлить

Чтобы перевозить большие бутыли с водой, можно пристегнуть их ремнём безопасности, чтобы не разлить
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Толпа освистала вице-премьера Германии Хабека за "разжигание войны"
Толпа освистала вице-премьера Германии Хабека за "разжигание
В Госдуме объяснили удар ВСУ по СИЗО с бойцами «Азова» в Еленовке
В Госдуме объяснили удар ВСУ по СИЗО с бойцами «Азова» в Еленовке
40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото «шоколадного зайца»
40 дней со дня смерти Пьера Нарцисса. Редкие семейные фото
1 августа отключат электроснабжение в части Солнечного и трех СНТ на Байкальском тракте
1 августа отключат электроснабжение в части Солнечного и трех СНТ на
Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (17 фото)
Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (17 фото)
Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить Херсонскую область
Американский военный назвал невозможной задачу для ВСУ отбить
Филипп Киркоров разрушил свои отношения с Пугачевой и Галкиным, считает Соловьев
Филипп Киркоров разрушил свои отношения с Пугачевой и Галкиным,
Оскар Кучера рассказала об эмиграции Александра Реввы
Оскар Кучера рассказала об эмиграции Александра Реввы
Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой
Давид Манукян тяжело переживал расставание с Бузовой
Прохор Шаляпин учился обольщать бабушек, заявила Жигалова
Прохор Шаляпин учился обольщать бабушек, заявила Жигалова
Филипп Киркоров не смог попасть в Молдавию
Филипп Киркоров не смог попасть в Молдавию
Популярность Джо Байдена рекордно снизилась
Популярность Джо Байдена рекордно снизилась

Топ на сегодня

Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Как прошел первый женский "Тур де Франс"
Как прошел первый женский "Тур де Франс"
Acala анонсировал новую программу стейкинга
Acala анонсировал новую программу стейкинга
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который установили спустя 4 года после ее смерти
Как выглядит памятник на могиле актрисы Нины Дорошиной, который
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену
Экс-супруг Полины Гагариной ищет новую жену

Еще по теме

16 нестандартных лайфхаков, которые работают и помогают решить различные проблемы
Подборка забавных, нелепых, но работающих лайфхаков 16.11.2021
Подборка забавных твитов про детей (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем (15 фото)