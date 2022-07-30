Подборка странных, забавных, но работающих лайфхаков (17 фото)

Вадим Карасев

При помощи смекалочки и находчивости, можно решить абсолютно любую проблему. Таким образом, предприимчивые люди с нестандартным мышлением наполняют Сеть бесконечным количеством лайфхаков разной степени полезности. В данной подборке собраны весьма странные и необычные советы, но, стоит признать, они отлично работают. Давайте посмотрим.Здесь вместо сменных насадок на швабру используются старые носкиКак разместить пиццу в маленькой духовкеИз неиспользованных масок для лица получаются отличные гамаки из дыниИспользуйте две вешалки для длинной одежды, если мало местаРемонт очков с помощью английской булавкиЧтобы не биться ногами о кровать и не травмировать ихКак проверить, пытался ли кто-то ворваться в дом. Положите пустую банку на дверную ручку, чтобы узнать, если кто-то попытается открыть дверь, пока вы находитесь не в доме. Недавно в моём районе было несколько взломов.Чтобы дозировать соль и не рассыпать слишком многоКак хранить измерительную ленту. Моя мама всегда сохраняет ёмкости, чтобы пользоваться ими в будущем, поэтому она использует контейнер от жевательной резинки Hubba Bubba для измерительной ленты. Идеально подходит.Добавьте лёд, чтобы быстро получить холодную фильтрованную водуКак очистить белую обувь. Автор этого фото предлагает использовать пасту из смеси пищевой соды с мицеллярной водой.Подстаканник для кофе на диванеКак удалить свечной воск с одежды, ковров или других поверхностейДля безопасности малыша в продуктовой тележке в магазине, можно пристегнуть его карабиномКак сделать идеальный бутербродЧтобы перевозить большие бутыли с водой, можно пристегнуть их ремнём безопасности, чтобы не разлить