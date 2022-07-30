Подборка удивительных находок археологов (17 фото)

Вадим Карасев

Предлагаем вам почувствовать себя в роли Индианы Джонса и посмотреть подборку удивительных археологических находок. Каждый год археологи из разных стран находят сотни ценнейших артефактов из далёкого прошлого, которые приближают человечество к пониманию устройства этого мира. Давайте поглядим на эти сокровища.Нижняя часть ноги и ступня с сандалией статуи римского императора Марка Аврелия. Император правил в 161–180 годах. Считается, что его род берёт начало от Нумы Помпилия (царя Рима). Каменные ноги в натуральную величину были найдены в Сагалассосе, Турция.1200 каменных скульптур были найдены в буддийском храме Нэнбуцу-дзю, ЯпонияБолее трёх сотен мумифицированных крокодилов были найдены в древнеегипетском храме Ком ОмбоДревняя статуя времён Римской империиХатуссам — была столицей Хеттского царства. Её руины находятся в Турции. Городище было обнаружено ещё 1834 году. Археологические раскопки в нём ведутся с 1906 года и по сегодняшний день.Археологи обнаружили деревянную лодку, которой, вероятно, более пяти тысяч летСтарейший храм в мире Гёбекли-Тепе, УрфаЕгипетские археологи нашли 59 гробов возрастом более 2500 летВ Израиле нашли маску возрастом 9000 летКрасная рука в пещере Шове, Франция, которой более 30000 летВо Франции археологи нашли кость динозавра весом 500 килограммовДревнеримский шлем, который носила элитная римская кавалерия, 1 век нашей эрыКолесница с двойной упряжью, 3 век нашей эры. Удивительная находка была обнаружена на месте захоронения в деревне Стари Янковцы ещё в 2019 году, недалеко от восточного хорватского города Винковцы.Красивое кольцо, найденное в городе ПомпеиУникальные суданские пирамиды, которым 2500-3000 лет. Пирамиды построены правителями Мероитского царства. Это произошло спустя 800 лет после того, как египтяне прекратили строительство своих пирамиды.Это крошечный краб застрял в янтаре около 100 миллионов лет назадСтеклянная мозаика 2000-летней давности из древнего города Зевгма в Турции