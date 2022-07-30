Подборка удивительных находок археологов (17 фото)
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Подборка удивительных находок археологов (17 фото)

Нижняя часть ноги и ступня с сандалией статуи римского императора Марка АврелияПредлагаем вам почувствовать себя в роли Индианы Джонса и посмотреть подборку удивительных археологических находок. Каждый год археологи из разных стран находят сотни ценнейших артефактов из далёкого прошлого, которые приближают человечество к пониманию устройства этого мира. Давайте поглядим на эти сокровища.

Нижняя часть ноги и ступня с сандалией статуи римского императора Марка Аврелия. Император правил в 161–180 годах. Считается, что его род берёт начало от Нумы Помпилия (царя Рима). Каменные ноги в натуральную величину были найдены в Сагалассосе, Турция.


1200 каменных скульптур были найдены в буддийском храме Нэнбуцу-дзю, Япония

1200 каменных скульптур были найдены в буддийском храме Нэнбуцу-дзю, Япония
Более трёх сотен мумифицированных крокодилов были найдены в древнеегипетском храме Ком Омбо

Более трёх сотен мумифицированных крокодилов были найдены в древнеегипетском храме Ком Омбо
Древняя статуя времён Римской империи

Древняя статуя времён Римской империи
Хатуссам — была столицей Хеттского царства. Её руины находятся в Турции. Городище было обнаружено ещё 1834 году. Археологические раскопки в нём ведутся с 1906 года и по сегодняшний день.

Хатуссам — была столицей Хеттского царства. Её руины находятся в Турции
Археологи обнаружили деревянную лодку, которой, вероятно, более пяти тысяч лет

Археологи обнаружили деревянную лодку, которой, вероятно, более пяти тысяч лет
Старейший храм в мире Гёбекли-Тепе, Урфа

Старейший храм в мире Гёбекли-Тепе, Урфа
Египетские археологи нашли 59 гробов возрастом более 2500 лет

Египетские археологи нашли 59 гробов возрастом более 2500 лет
В Израиле нашли маску возрастом 9000 лет

В Израиле нашли маску возрастом 9000 лет
Красная рука в пещере Шове, Франция, которой более 30000 лет

Красная рука в пещере Шове, Франция, которой более 30000 лет
Во Франции археологи нашли кость динозавра весом 500 килограммов

Во Франции археологи нашли кость динозавра весом 500 килограммов
Древнеримский шлем, который носила элитная римская кавалерия, 1 век нашей эры

Древнеримский шлем, который носила элитная римская кавалерия, 1 век нашей эры
Колесница с двойной упряжью, 3 век нашей эры. Удивительная находка была обнаружена на месте захоронения в деревне Стари Янковцы ещё в 2019 году, недалеко от восточного хорватского города Винковцы.

Колесница с двойной упряжью, 3 век нашей эры
Красивое кольцо, найденное в городе Помпеи

Красивое кольцо, найденное в городе Помпеи
Уникальные суданские пирамиды, которым 2500-3000 лет. Пирамиды построены правителями Мероитского царства. Это произошло спустя 800 лет после того, как египтяне прекратили строительство своих пирамиды.

Уникальные суданские пирамиды, которым 2500-3000 лет
Это крошечный краб застрял в янтаре около 100 миллионов лет назад

Это крошечный краб застрял в янтаре около 100 миллионов лет назад
Стеклянная мозаика 2000-летней давности из древнего города Зевгма в Турции

Стеклянная мозаика 2000-летней давности из древнего города Зевгма в Турции
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По материалам: триникси

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Подборка удивительных находок археологов (17 фото)
Подборка удивительных находок археологов (17 фото)
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