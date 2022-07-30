Похоже, Wushu Studios работает над State of Decay 2
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Похоже, Wushu Studios работает над State of Decay 2

Похоже, Wushu Studios работает над State of Decay 2


Команда Wushu Studios не на слуху у игроков, поскольку она не имеет ни одного своего собственного проекта. Это студия поддержки, которая была основана в 2017 году ветеранами игровой индустрии. Сама студия располагается в Ливерпуле, и нет четкой информации о том, какими проектами она занимается.

Похоже, что Wushu Studios активно сотрудничает с Microsoft. Еще в 2018 году появились слухи от инсайдера Rand al Thor, который говорил, что команда Wushu Studios может оказывать активную поддержку Playground Games на ранних этапах разработки Fable. Сейчас же, похоже, команда Wushu Studios сотрудничает, в том числе, с Undead Labs.

Команда Wushu Studios опубликовала вакансию о поиске специалиста по освещению в играх. К этой вакансии приложен арт из State of Decay 2.


Напомним, уже анонсирована игра State of Decay 3, но разработчики из Undead Labs продолжают поддерживать State of Decay 2, в том числе и графически улучшая игру. Проект развивается уже более 4 лет и имеет аудиторию более 10 миллионов игроков.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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