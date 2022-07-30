Пожилым россиянам предложили ежегодно выплачивать "13-ую пенсию"
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Пожилым россиянам предложили ежегодно выплачивать "13-ую пенсию"

Пожилым россиянам предложили ежегодно выплачивать "13-ую пенсию"

В Госдуме планируют начать выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Законопроект должен быть внесён на обсуждение в парламент уже осенью текущего года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на аппарат главы фракции "Справедливой России – за правду!" Сергея Миронова.

Согласно проекту, пожилым россиянам каждый год в конце декабря начнут выплачивать сумму, приблизительно равную ежемесячной пенсии. Также парламентарии предложили двукратно увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет.


Депутаты, выступившие с данной инициативой, утверждают, что изменения в пенсионное законодательство крайне важны, поскольку они помогут повысить качество жизни российских пенсионеров.

"Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями", — заявили парламентарии, беседуя с изданием.

По оценкам аналитиков, законопроект может "влететь в копеечку" федеральному бюджету: на его реализацию потребуется не менее 650 млрд рублей. Депутаты-инициаторы, однако, заявили, что такого рода траты на пенсионеров окупятся, поскольку пожилые граждане, путём увеличения потребления и реальных доходов, опосредованно "поддержат отечественные предприятия".

После традиционной индексации выплат на 10% с 1 июня средний размер российской пенсии составил 19 360 рублей, а прибавки — 1760 рублей. Всего в РФ по статистике живёт 35 миллионов неработающих пенсионеров.

Как ранее писал Ruposters, пенсионеры из России, которым уже исполнилось 80, имеют право на получение второй пенсии. Кроме того, в ведомстве сообщили, что у пенсионеров старше 80 лет есть возможность оформить денежную компенсацию по уходу за собой. Ухаживать за 80-летним пенсионером может любой неработающий трудоспособный человек.

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По материалам: uposters.ru

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