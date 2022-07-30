Представили первый геймплей NBA 2K23 — нового баскетбольного симулятора

Вадим Карасев





Издательство 2K сегодня опубликовало первый геймплейный ролик NBA 2K23. Игра была анонсирована несколько недель назад, а теперь поклонники баскетбольных симуляторов могут посмотреть, каким образом будет выглядеть спортивный проект на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5.

Как и в прошлом году, версии для Xbox One и Playstation 4 не получат некоторые функции нового поколения, а версия для PC основывается на версиях для старых приставок. Первый геймлейный ролик NBA 2K23 можно посмотреть ниже.

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Напомним, что NBA 2K23 выходит 9 сентября 2022 года.