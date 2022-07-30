Прохор Шаляпин сфотографировался с беременной внучкой Елен Гурченко

38-летний певец Прохор Шаляпин снялся объятьях девушки. Артист показал, как выглядит единственная внучка Людмилы Гурченко. Музыкант отметил, что Елена Королева сейчас переживает непростые времена. Певец находится в теплых отношениях с родственницей легендарной актрисы. Некоторое время Прохора даже подозревали в романе с Еленой, но пару связывают исключительно дружеские отношения.Елена ждет первенца от бывшего возлюбленного. Мужчина бросил ее, как только узнал о беременности. Он был не готов становиться отцом. Прохор вместе со своей избранницей Ольгой Сан старается поддерживать наследницу знаменитой актрисы. Музыкант обнародовал серию снимков с Еленой. Женщина оставалась грустной, несмотря на теплые объятия Прохора. «Вот так прекрасно сейчас выглядит Елена Королева, единственная внучка Людмилы Гурченко, беременная в данный момент от человека, который, узнав об этом, сразу оставил ее, везде заблокировал и не выходит с ней на связь! Поддерживаем с Олей Лену морально, будем крестными ее малыша. Лена точно не будет делать аборт! Будет рожать! Ура!», — признался Прохор.