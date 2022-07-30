Прохор Шаляпин учился обольщать бабушек, заявила Жигалова
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Прохор Шаляпин учился обольщать бабушек, заявила Жигалова

Прохор Шаляпин учился обольщать бабушек, заявила Жигалова
Блогер набросилась на певца Прохора Шаляпина. Видеоблогер Алена Жигалова в эфире программы «Алена, блин. Говорит» нелестно отозвалась о музыканте Прохоре Шаляпине. «Он обиделся в очередной раз, что я прошлась по нему. Он обижается на каждую фигню. Прохор сказал, что я с четырьмя классами образования. А диплом Санкт-Петербургского университета факультета журналистки о чем-то говорит тебе. Но это, конечно, не Гнесинка, где тебе преподавали уроки обольщения старушек. По ним ты главный специалист», рассказала Алена Жигалова.
По словам Жигаловой, Шаляпин сказал о ней: «Наглая баба, которая лезет везде». «А он, конечно, на каналах не выступает и пиар-романы с женами покойных Джигарханянов не придумывал. В мутных историях с умершими старушками не замешан. Он сказал, что даст мне по рылу. Это круто вообще для мужика. Ты ответишь за все, что говорил в мой адрес», — заметила Алена Жигалова. Напомним, что Шаляпин и Жигалова не первый раз обмениваются «комплиментами». Они открыто оскорбляли друг друга через СМИ.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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