Прокуратура проводит проверку после гибели подростка в Ангаре в районе «Квадратов»

Прокуратура Октябрьского района Иркутска проводит проверку после гибели ребенка на реке Ангара. Предварительно установлено, что днем 28 июля на реке Ангаре в районе «Квадратов» возле плотины ГЭС утонул 16-летний подросток, сообщают пресс-службы МЧС России и прокуратуры Иркутской области.

По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу. Один из них пошел купаться и на расстоянии семи метров от берега скрылся из виду. Прибывшие к месту происшествия водолазы подняли тело. Прокуратура проверит причины и условия, способствовавших гибели несовершеннолетнего.