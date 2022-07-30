Прокуратура проводит проверку после гибели подростка в Ангаре в районе «Квадратов»
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Прокуратура проводит проверку после гибели подростка в Ангаре в районе «Квадратов»

Прокуратура проводит проверку после гибели подростка в Ангаре в районе «Квадратов»

Прокуратура Октябрьского района Иркутска проводит проверку после гибели ребенка на реке Ангара. Предварительно установлено, что днем 28 июля на реке Ангаре в районе «Квадратов» возле плотины ГЭС утонул 16-летний подросток, сообщают пресс-службы МЧС России и прокуратуры Иркутской области.

По словам очевидцев, компания молодых людей отдыхала на берегу. Один из них пошел купаться и на расстоянии семи метров от берега скрылся из виду. Прибывшие к месту происшествия водолазы подняли тело. Прокуратура проверит причины и условия, способствовавших гибели несовершеннолетнего.

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По материалам: irk

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