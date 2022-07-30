Пропавшую в лесу в Чунском районе пенсионерку нашли живой и здоровой

В Чунском районе нашли ранее пропавшую в лесу пенсионерку. Разыскиваемая вышла из тайги к поселку Чунский, где встретила женщину. Пенсионерку доставили к родным и близким. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в полицию обратились родственники пожилой жительницы поселка Чунский. Полицейские выяснили, что вчера 83-летняя пенсионерка отправилась в лес за грибами и ягодами, но не вернулась домой. Вместе с сотрудниками полиции ее искали родственники и неравнодушные местные жители. Отмечалось, что бабушка хорошо ориентируется в тайге, так как на протяжении многих лет регулярного посещала участок леса за своим домом на окраине посёлка.

Полицейские напоминают, что заблудится в лесу может даже самый опытный таежник и рекомендуют не уходить в лесной массив одним. Если вы все-таки решили отправиться в лес — возьмите с собой соответствующие сезону вещи (желательно ярких цветов), еду, воду, спички, сотовый телефон и устройства дополнительного заряда к нему.