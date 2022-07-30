Разработчики The Forgotten City уже трудятся над новым проектом
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Разработчики The Forgotten City уже трудятся над новым проектом

Разработчики The Forgotten City уже трудятся над новым проектом


The Forgotten City стала одной из самых высокооцененных игр прошлого года. Проект попал в более чем 50 списков лучших игр года: от различных сайтов и издательств. Игра собрала огромное количество наград и принесла славу своим создателям — студии Modern Storyteller и руководителю разработки Нику Пирсу.

В Twitter к первой годовщине с момента релиза игры Ник Пирс поделился информацией о том, как изменилась за последний год его жизнь. По словам Пирса, для релиза The Forgotten City ему приходилось работать по 80 часов в неделю, чтобы обеспечить успешный запуск проекта, сейчас же он может работать в спокойном режиме.

При этом, несмотря на отсутствие DLC для The Forgotten City, разработчикам пришлось активно трудиться над проектом и после его запуска — в течение 5 месяцев исправляли ошибки, а вместе с тем переносили игру на новые платформы. Поскольку игра The Forgotten City стала крайне успешной, Ник Пирс постоянно приглашался на интервью и на награждения, что тоже отнимало много времени.

По его словам, сейчас сThe Forgotten City практически полностью покончено. Ник Пирс и студия Modern Storyteller теперь работают над новым проектом, который им не терпится представить. Когда состоится анонс этого проекта — неизвестно.

Напомним, игра The Forgotten City доступна в подписке Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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