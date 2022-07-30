Разработчики The Forgotten City уже трудятся над новым проектом

Вадим Карасев





The Forgotten City стала одной из самых высокооцененных игр прошлого года. Проект попал в более чем 50 списков лучших игр года: от различных сайтов и издательств. Игра собрала огромное количество наград и принесла славу своим создателям — студии Modern Storyteller и руководителю разработки Нику Пирсу.

В Twitter к первой годовщине с момента релиза игры Ник Пирс поделился информацией о том, как изменилась за последний год его жизнь. По словам Пирса, для релиза The Forgotten City ему приходилось работать по 80 часов в неделю, чтобы обеспечить успешный запуск проекта, сейчас же он может работать в спокойном режиме.

При этом, несмотря на отсутствие DLC для The Forgotten City, разработчикам пришлось активно трудиться над проектом и после его запуска — в течение 5 месяцев исправляли ошибки, а вместе с тем переносили игру на новые платформы. Поскольку игра The Forgotten City стала крайне успешной, Ник Пирс постоянно приглашался на интервью и на награждения, что тоже отнимало много времени.

По его словам, сейчас сThe Forgotten City практически полностью покончено. Ник Пирс и студия Modern Storyteller теперь работают над новым проектом, который им не терпится представить. Когда состоится анонс этого проекта — неизвестно.

Напомним, игра The Forgotten City доступна в подписке Game Pass.

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