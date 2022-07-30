Регина Дубовицкая рассказала, когда «Аншлаг» вернут в эфир
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Регина Дубовицкая рассказала, когда «Аншлаг» вернут в эфир

Регина Дубовицкая рассказала, когда «Аншлаг» вернут в эфир

Начиная с февраля, многие юмористические передачи убрали из эфира. Одной из первых пострадал «Аншлаг» Регины Дубовицкой. Юмористка в интервью изданию Prozvezd.info рассказала, когда, по ее мнению, развлекательные программы начнут возвращать в сетку вещания, а также поделилась информацией о текущем финансовом положении коллектива и себя.


Регина Дубовицкая честно заявляет, что точной даты возвращения в эфир она не знает. По ее предположениям, в следующем сезоне (осенью) это вряд ли произойдет. Скорее всего, возврат юмористических программ начнется ближе к зиме. Регина Игоревна сохраняет позитивный настрой и продолжает работу над новыми выпусками.

«В данный момент я готовлю новый выпуск. Работа идет, потому что нам сказали, что нужно работать и все поставят в эфирную сетку», – делится подробностями творческой жизни Дубовицкая.



Сейчас, когда выступления совсем прекратились, многие юмористы находятся в крайне трудном положении. Однако, по словам Регины Игоревны, руководство «Аншлага» не бросило артистов. Оно продолжает платить им деньги, несмотря на отсутствие концертной деятельности.

«Финансово мы не пострадали. В этом плане у нас все нормально. Всем платят зарплату: не мне одной, а всему коллективу выплачивают. У нас же большая группа людей, которая делает программу», – утверждает Дубовицкая.


Напомним, что в феврале 2022 года сразу несколько развлекательных телепроектов были сняты с вещания на федеральных каналах. В их число попали «Вечерний Ургант», «Давай поженимся», «Аншлаг» и ряд других передач. Руководство объяснило это тем, что телеканалы переходят в информационный режим вещания, а юмористический контент в таких условиях неуместен.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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