Ресторан Моргенштерна прикрывают

Певец Моргенштерн терпит убытки по всем фронтам. Последние полгода у Моргенштерна дела идут совсем плохо. Музыкант боится возвращаться на родину, его бизнес терпит крах. Он даже пытался возродить свой ресторан, но его попытки, похоже, были тщетны... Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. У ресторана Моргенштерна в Москве сложилась недолгая судьба, он открылся всего два года назад, и уже под угрозой закрытия. Об этом уже говорил 24-летний рэпер. «У меня есть одна грустная новость для тех, кто любит хорошо похавать, а также для дураков. Вы сами прекрасно видели, что происходит с рестораном. Мы проиграли очередной суд. Короче, господа, он закрывается. Мы работаем последнюю неделю и все. Было вкусно. Так что неделя, чтобы последний раз отведать любимые блюда. Как раз новое меню ввели недавно», — грустил он.Правда, после громкого заявления Алишер пытался привлечь внимание к заведению, находясь за границей. Так, он заинтриговал поклонников: показал якобы купленные билеты в столицу и оставил недвусмысленную запись. «Бронируйте столики в «Кайфе» на завтра», — обращался Моргенштерн. На следующий день там появился, конечно, не он, а всего лишь двойник. Видимо, и такой ход не спас бизнес от увядания. Правда, на этот раз проблемы у него возникли во время проверки профильных служб, о чем поведал актер Дмитрий Носов в своем Telegram-канале. «В ресторане Алишерки обнаружены проблемы: с алкоголем, мигрантами и СЭС... Теперь большие проблемы ждут Алишерку. После просмотра видео с кухни тянет...» — злорадствует артист. К слову, в зоне для хранения продуктов, и правда, царит хаос... Моргенштерн не спешит с комментариями по поводу проверки. Возможно, прямо сейчас Алишер пытается пытается спасти ситуацию, но, скорее всего, он наслаждается обществом бывшей супруги Дилары Зинатуллиной, в многочисленных изменах которой он открыто признался.