Ресторан Моргенштерна прикрывают
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ресторан Моргенштерна прикрывают

Ресторан Моргенштерна прикрывают
Певец Моргенштерн терпит убытки по всем фронтам. Последние полгода у Моргенштерна дела идут совсем плохо. Музыкант боится возвращаться на родину, его бизнес терпит крах. Он даже пытался возродить свой ресторан, но его попытки, похоже, были тщетны... Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. У ресторана Моргенштерна в Москве сложилась недолгая судьба, он открылся всего два года назад, и уже под угрозой закрытия. Об этом уже говорил 24-летний рэпер. «У меня есть одна грустная новость для тех, кто любит хорошо похавать, а также для дураков. Вы сами прекрасно видели, что происходит с рестораном. Мы проиграли очередной суд. Короче, господа, он закрывается. Мы работаем последнюю неделю и все. Было вкусно. Так что неделя, чтобы последний раз отведать любимые блюда. Как раз новое меню ввели недавно», — грустил он.
Правда, после громкого заявления Алишер пытался привлечь внимание к заведению, находясь за границей. Так, он заинтриговал поклонников: показал якобы купленные билеты в столицу и оставил недвусмысленную запись. «Бронируйте столики в «Кайфе» на завтра», — обращался Моргенштерн. На следующий день там появился, конечно, не он, а всего лишь двойник. Видимо, и такой ход не спас бизнес от увядания. Правда, на этот раз проблемы у него возникли во время проверки профильных служб, о чем поведал актер Дмитрий Носов в своем Telegram-канале. «В ресторане Алишерки обнаружены проблемы: с алкоголем, мигрантами и СЭС... Теперь большие проблемы ждут Алишерку. После просмотра видео с кухни тянет...» — злорадствует артист. К слову, в зоне для хранения продуктов, и правда, царит хаос... Моргенштерн не спешит с комментариями по поводу проверки. Возможно, прямо сейчас Алишер пытается пытается спасти ситуацию, но, скорее всего, он наслаждается обществом бывшей супруги Дилары Зинатуллиной, в многочисленных изменах которой он открыто признался.
# Шоу-бизнес Моргенштерн
По материалам: z-aya

Последние новости

Загадать, чтобы сбылось: когда наступает золотая минута для исполнения заветных желаний в ночь с 30 на 31 июля 2022 года
Загадать, чтобы сбылось: когда наступает золотая минута для
Шесть пассажиров маршрутки пострадали при столкновении с ВАЗ на Байкальском тракте
Шесть пассажиров маршрутки пострадали при столкновении с ВАЗ на
Россиянам назвали дорожающие к осени продукты
Россиянам назвали дорожающие к осени продукты
Лариса Долина рассказала о новой влюбленности
Лариса Долина рассказала о новой влюбленности
Максим Галкин сорвал аншлаг в Турции, несмотря на слухи о его выдачи РФ
Максим Галкин сорвал аншлаг в Турции, несмотря на слухи о его выдачи
Алина Загитова решилась продать свои коньки
Алина Загитова решилась продать свои коньки
Ресторан Моргенштерна прикрывают
Ресторан Моргенштерна прикрывают
Александр Овечкин признался, где собирается завершить карьеру
Александр Овечкин признался, где собирается завершить карьеру
Сергей Лазарев: «Пока рано подводить итоги, но уже понятно, что этот год больших перемен»
Сергей Лазарев: «Пока рано подводить итоги, но уже понятно, что этот
Wo Long: Fallen Dynasty получит бесплатную пробную версию, до запуска в Game Pass
Wo Long: Fallen Dynasty получит бесплатную пробную версию, до запуска
Пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
Пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
На телестройке начался конкурс «Королева Дом-2»
На телестройке начался конкурс «Королева Дом-2»

Топ на сегодня

Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России
Сергей Шнуров вместе с беременной женой тайно сбежали из России
Чулпан Хаматова после богатой жизни в России влачит жалкое существование в Латвии
Чулпан Хаматова после богатой жизни в России влачит жалкое
"Оскорбляет темнокожих и представителей ЛГБТ": американский чиновник потребовал переименовать оспу обезьян
"Оскорбляет темнокожих и представителей ЛГБТ": американский
Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей одной деталью
Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай
Россия собралась спешно строить железные дороги в Китай

Еще по теме

Моргенштерн лишился бизнеса
Моргенштерн лишился своего ресторана
«Понял, кого потерял»: Моргенштерна и Дилару заметили в Чехии
Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь