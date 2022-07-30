Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
Сегодня, 07:20 Вадим Карасев«Известия»: осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии
Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию на постоянной основе. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму осенью, сообщает газета 19 360 рублей составляет средний размер пенсии в России Согласно проекту Минтруда России, в период с 2023-го по 2025 годы пенсии будут индексировать
составляет средний размер пенсии в России
Согласно проекту Минтруда России, в период с 2023-го по 2025 годы пенсии будут индексироватьв среднем на 6,8 процента. При этом федеральный трансферт в бюджет ПФР вырастет до пяти триллионов рублей в год. Однако выплаты работающим пенсионерам в ближайшие три года индексировать не намерены, следует из бюджета пенсионного фонда.
По материалам: lenta.ru