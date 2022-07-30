Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию
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Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию

Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию«Известия»: осенью в Госдуму внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии

Российским пенсионерам захотели выплачивать 13-ю пенсию на постоянной основе. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму осенью, сообщает газета 19 360 рублей

составляет средний размер пенсии в России

Согласно проекту Минтруда России, в период с 2023-го по 2025 годы пенсии будут индексировать

в среднем на 6,8 процента. При этом федеральный трансферт в бюджет ПФР вырастет до пяти триллионов рублей в год. Однако выплаты работающим пенсионерам в ближайшие три года индексировать не намерены, следует из бюджета пенсионного фонда.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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