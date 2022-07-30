Сергей Лазарев: «Пока рано подводить итоги, но уже понятно, что этот год больших перемен»
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Сергей Лазарев: «Пока рано подводить итоги, но уже понятно, что этот год больших перемен»

Сергей Лазарев: «Пока рано подводить итоги, но уже понятно, что этот год больших перемен»

Артист не скрывает, что последние два года стали тяжелыми для шоу-бизнеса, и отмены концертов сегодня не редкость. Сам Сергей Лазарев делает все, чтобы и дальше радовать поклонников творчеством.


По поводу выступлений Лазарева тоже ходило много слухов — поговаривали, якобы артист даже уехал из России, но все эти сплетни не имеют ничего общего с действительностью.

«В последнее пару лет мир шоу-бизнеса был в подвешенном состоянии, как и другие отрасли. Два года пандемии и ограничений поставили концертную деятельность на паузу. Отмены и переносы концертов стали почти нормой. От этого страдали зрители и артисты. Сейчас постепенно концерты возобновились, ограничения сняты, но все равно все до сих пор с опаской строят долгосрочные планы.

Я был вынужден перенести премьеру своего нового концертного шоу с весны на осень. Долгожданная премьера состоится в сентябре в Минске и Санкт-Петербурге, а 26 октября в Москве в Крокус Сити Холле. Далее стартует грандиозный тур по России», — отметил 39-летний исполнитель в разговоре с журналистами.

Также Сергей не стал лукавить, что текущий год выдался для него не самым простым. «Пока рано подводить итоги всего года. Поговорим об этом в декабре. Но уже понятно, что это год больших перемен», — подчеркнул он.

К слову, Лазарев умудряется совмещать большую сцену с воспитанием детей — сына Никиты и дочери Анны. Иногда артист берет наследников с собой на публичные мероприятия.

«Честно говоря, я намеренно не слишком часто погружаю их в светскую и публичную жизнь. Это происходит крайне редко. В прошлом году я впервые вывел их вместе на красную дорожку «Новой волны» в Сочи. Никита уже постарше и несколько раз принимал участие в подобных мероприятиях, для Ани это был первый выход. Дети не растерялись, вели себя достойно и спокойно, улыбались и позировали. Но особого желания делать это чаще у них нет. Они понимают, что такое внимание — это часть работы их папы», — признался Сергей Лазарев в интервью «Федерал Пресс».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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