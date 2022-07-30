Северная Македония передала Украине танки Т-72, подаренные Россией

Вадим Карасев

Северная Македония поставит на Украину танки Т-72, ранее подаренные стране Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе минобороны республики.

В военном ведомстве балканского государства подчеркнули, что в ближайшие годы правительство инициирует масштабную реформу, подразумевающую закупку новой военной техники. Старая, а именно "танки третьего поколения", будет безвозмездно передана Киеву в связи с "потребностями" украинской стороны.

"Мы хотели бы отметить, что на основе проведенного анализа и принятых планов оснащения армии Республики Северная Македония в предстоящий период будет проведена реформа, а именно расформирование танкового батальона. Таким образом, будут предприняты шаги по созданию модернизированных и современных оборонных средств и мощностей вооруженных сил страны. Принимая во внимание данную ситуацию, а также потребности министерства обороны Украины, правительством принято решение о безвозмездной передаче Украине определенного количества бронемашин, необходимых для ее нужд", - подчеркнули в ведомстве.

Как пишет ТАСС, в парке военной техники армии Северной Македонии до недавних пор находился 31 танк Т-72, переданный Россией в 2000 году в качестве помощи в борьбе с албанским сепаратистским движением на севере страны.

Видео: перевозка танков Т-72 в Северной Македонии

Македония передаст Украине танки Т-72

Как ранее писал Ruposters, к концу августа Словакия передаст Украине все свои истребители МиГ-29 и останется без собственной военной авиации.