Северная Македония передала Украине танки Т-72, подаренные Россией
Северная Македония поставит на Украину танки Т-72, ранее подаренные стране Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе минобороны республики.
В военном ведомстве балканского государства подчеркнули, что в ближайшие годы правительство инициирует масштабную реформу, подразумевающую закупку новой военной техники. Старая, а именно "танки третьего поколения", будет безвозмездно передана Киеву в связи с "потребностями" украинской стороны.
Как пишет ТАСС, в парке военной техники армии Северной Македонии до недавних пор находился 31 танк Т-72, переданный Россией в 2000 году в качестве помощи в борьбе с албанским сепаратистским движением на севере страны.
Видео: перевозка танков Т-72 в Северной МакедонииМакедония передаст Украине танки Т-72
Как ранее писал Ruposters, к концу августа Словакия передаст Украине все свои истребители МиГ-29 и останется без собственной военной авиации.