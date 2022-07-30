Шесть пассажиров маршрутки пострадали при столкновении с ВАЗ на Байкальском тракте

29 июля около 18:30 на Байкальском тракте в районе населенного пункта Большая Речка столкнулись двигавшийся из Листвянки в сторону Иркутска микроавтобус Ford и автомобиль ВАЗ, ехавший в попутном направлении. В салоне маршрутки находились 17 человек. Шестеро из них госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительным данным, в момент столкновения микроавтобус совершал обгон, а легковой автомобиль поворачивал налево. Полицейскими устанавливают все обстоятельства случившегося. По данному факту прокуратура Иркутского района организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности организации пассажирских перевозок.



