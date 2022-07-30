СМИ: Блинкен сопротивляется призывам признать Россию «спонсором терроризма»

Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется настоятельным призывам признать Россию «государством-спонсором терроризма». Об этом сообщает газета New York Times.

Ранее СМИ сообщили о принятой в сенате резолюции, призывающий Госдепартамент признать РФ государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом в документе содержится положение о том, что «ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление вооруженных сил США в военные действия». Документ носит рекомендательный характер.

Как пишет издание, Сенат США поддерживает резолюцию единогласно, как и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и президент Украины Владимир Зеленский.

«В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление, чтобы он официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Этот ярлык в настоящее время закреплен за Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном. Но, несмотря на эмоциональную привлекательность (резолюции — Прим. ред.), Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией, и может свести на нет дипломатические отношения между Вашингтоном и Москвой», — говорится в материале.



