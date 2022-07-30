Собянин осмотрел новый корпус столичной онкобольницы № 62
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Собянин осмотрел новый корпус столичной онкобольницы № 62

Собянин осмотрел новый корпус столичной онкобольницы № 62

В Москве достроен новый корпус лаборатории онкологической морфологии и молекулярной генетики Московской городской онкологической больницы (ГОБ) № 62. О развитии городского стандарта оказания помощи онкобольным рассказал Сергей Собянин, посещая недавно построенное здание.

Отмечается, что в новом корпусе учёные будут регулярно проводить актуальные диагностические исследования на новейшем оборудовании, а также заниматься повышением квалификации столичных врачей в патоморфологии и молекулярной диагностике.


"В Москве создана система онкологической помощи на базе шести центров, в которых есть все — от амбулаторного звена до клиники, от первичной постановки диагноза до хирургического вмешательства и дальше диспансерного наблюдения. Одно из самых главных звеньев в этой работе — лабораторные исследования, диагностика, назначения, индивидуальное назначение таргетных и иммунных препаратов. Без такой лаборатории, как создана здесь, в 62-й клинике, продвижение дальше невозможно с точки зрения улучшения качества лечения онкологических больных", — заявил мэр.
Осмотр мэром лаборатории онкоморфологии и молекулярной генетики

Новый корпус онкоморфологии и молекулярной генетики возведён на территории самой ГОБ № 62. Лаборатория значительно расширит диагностические возможности больницы и сможет выполнять до 50 тыс. исследований в год. Власти Москвы оснастили научный центр современным медицинским оборудованием, крайне необходимым для проведения новых видов патоморфологических и молекулярно-биологических исследований.

Посещая корпус, Собянин ознакомился с процессом изучения генетического материала. Раньше, как утверждают учёные, на подобные исследования требовалось много денег и несколько месяцев времени, но новая техника сократит этот срок до недели. В данный момент в ГОБ №62 проводится не менее 12 тысяч онкологических исследований, что многократно превышает показатели других ведущих медучреждений страны.

Московская городская онкологическая больница № 62 — одна из ведущих клиник столицы. Как сообщается на официальном сайте мэра, специалисты учреждения обладают уникальным опытом в лечении злокачественных опухолей. На основной территории больницы недалеко от подмосковного Красногорска находятся хирургический и радиологический корпуса, патолого-анатомическое отделение с молекулярно-биологической лабораторией, а также новый корпус онкологической морфологии и молекулярной генетики.

Лаборатория при ГОБ №62 сможет выполнять до 50 тыс. исследований в год

Собянин рассказал ранее, как активно в столице обновляется медицинская инфраструктура. В прошлом году капремонт уже был завершен в шести крупных корпусах больниц, чья общая площадь — более 30 тысяч квадратных метров. Кроме того, по инициативе правительства Москвы открылись два эндоскопических центра в обновленных зданиях.

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По материалам: uposters.ru

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