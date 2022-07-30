Создатели Hellblade 2 показали создание реализма в вопросе размещения помета в игре
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Создатели Hellblade 2 показали создание реализма в вопросе размещения помета в игре

Создатели Hellblade 2 показали создание реализма в вопросе размещения помета в игре


Студия Ninja Theory, которая сейчас работает над Senua’s Saga: Hellblade 2 и Project Mara, славится вниманием к деталям при создании игр. Ранее они уже публиковали интересный звуковой эксперимент для Project Mara, демонстрировали фотореализм для Hellblade 2 и рассказывали о записи звуков для игры в Шотландии.

Ninja Theory поделилась еще одним моментом разработки, который показывает детальность подхода. Они опубликовали видео, в котором показывают, как добиваются реализма расположения птичьего помета. Само видео можно посмотреть ниже, его создатели Senua’s Saga: Hellblade 2 подписали сообщением: «Для нас чрезвычайно важно добиться высокого уровня реалистичности, это даже включает точное определение местоположения птичьего помёта».

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/07/hellblade.mp4

Напомним, у Senua’s Saga: Hellblade 2 пока нет точной даты релиза. Похоже, что игру стоит ждать не раньше второй половины 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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