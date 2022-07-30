Создатели The Ascent празднуют годовщину и тизерят «совершенно новый контракт»

Вадим Карасев





Разработчики игры The Ascent в социальных сетях празднуют годовщину с момента релиза проекта. Напомним, что изначально игра вышла на Xbox и PC, сразу в Game Pass, а спустя некоторое время добралась и до Playstation. В течение года разработчики активно развивают игру, в первую очередь, исправляя немалое количество ошибок, которые были на старте.

В своих сообщениях в соцсетях разработчики The Ascent поблагодарили поклонников и сообщили о «совершенно новом контракте», который скоро ждет игроков:

Мы польщены поддержкой и любовью, которую мы получили с момента запуска. Спасибо нашему замечательному сообществу за то, что остаётесь с нами и играете в игру! Теперь, с учетом сказанного, мы просто оставим это здесь…

К этому сообщению приложен короткий тизер с текстом: «Готовьтесь к совершенно новому контракту».





Напомним, игра The Ascent все еще доступна в подписке Game Pass.

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