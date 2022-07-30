Стало известно о полном приобретении всех активов Starbucks в России
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Стало известно о полном приобретении всех активов Starbucks в России

Стало известно о полном приобретении всех активов Starbucks в РоссииТимати заявил о приобретении вместе с ресторатором Пинским всех активов Starbucks в России

Российский певец и предприниматель Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, стал совладельцем сети кофеен Starbucks в России. Об этом стало известно из сообщения музыканта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В социальной сети Тимати рассказал, что вместе с ресторатором Антоном Пинским завершил сделку по приобретению всех активов компании в России. Он добавил, что посетителям не стоит ждать серьезного ребрендинга, однако предложил всем желающим поучаствовать в разработке нового названия и логотипа сети кофеен. По его словам, самый лучший дизайн до сентября украсит свыше двухсот адресов кофеен в России.

Он также подчеркнул, что открытие кофеен состоится в августе.

Ранее сообщалось, что совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (он же рэпер Тимати) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Новые владельцы получат право аренды на 130 помещений сети, где работали около двух тысяч сотрудников. Стоимость сделки не разглашается.

Окончательное решение об уходе с российского рынка компания Starbucks приняла в конце мая. В июле «Би-би-си» сообщило, что Starbucks изучает возможность продажи своего бизнеса в Великобритании из-за жесткой конкуренции и изменений привычек клиентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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