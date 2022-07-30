Тимати выкупил Starbucks в России
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Тимати выкупил Starbucks в России

Тимати выкупил Starbucks в России

Иностранные компании один за другим объявляют об уходе с российского рынка. Минувшей весной подобное решение приняло руководство Starbucks. Впрочем, на месте известной кофейни скоро появится новая.


Новость о том, что российский Starbucks перейдет в руки Тимати появилась еще в начале месяца. Сегодня 38-летний рэпер подтвердил информацию в личном блоге, опубликовав снимок сделанный в кофейне.

«Теперь официально, все активы сети приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством. Могу заверить, что чудовищных ребрендингов не предвидится», — заявил артист.

Он добавил, что сейчас находится в поисках дизайнеров, которые смогут предложить достойные варианты нового логотипа.

«Даю вам время до понедельника. После, самый крутой дизайн украсит свыше двухсот адресов до сентября и будет щедро оплачен. Весь креатив на почтовый ящик. У нас стоит достаточно амбициозная задача, сделать со старта лучше, чем-то что строилось десятилетиями за океаном. И сейчас могу сказать с уверенностью, пройдя месяц дегустаций и прогонов кухни и работы с лучшими бариста страны, мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим наряду с этим продукт качества совершено нового уровня. В общем, предполагаю у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный, живой кейс крутого импортозамещения!» — обратился музыкант к подписчикам.

Звездные друзья поздравили рэпера с крупной покупкой. Владислав Соколовский, Ангелина Дубровская, Кирилл Диденок и другие оставили теплые слова под публикацией. «Отличные новости! Успехов вам и отличного продвижения нашего российского бренда!»; «Ну, наконец-то выпьем нормальный кофе», — пишут пользователи.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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