Тимати заявил, что теперь он - владелец Starbucks

Рэпер Тимати выкупил одну из самых популярных сетей кофейн. В начале месяца в Сети появились слухи о том, что Тимати (Тимур Юнусов) стал новым владельцем Starbucks в России. Сегодня, 30 июля, рэпер подтвердил информацию в соцсети. «Теперь официально, все активы сети приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — заявил артист-бизнесмен. Тимати отметил, что «чудовищных ребрендингов» не будет. Он заверил, что сделает популярную сеть кофеен лучше и не разочарует ее постоянных посетителей.«У нас стоит достаточно амбициозная задача, сделать со старта лучше, чем то, что строилось десятилетиями за океаном», — высказался музыкант. Напомним, Starbucks стала одной из многих иностранных компаний, остановивших деятельность в России минувшей весной. Она работала в стране с 2007 года.