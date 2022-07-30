Толпа освистала вице-премьера Германии Хабека за "разжигание войны"

Вадим Карасев

Жители города Байройт в Германии освистали главу минэкономики, вице-премьера Роберта Хабека в ходе выступления. Неравнодушные немцы назвали чиновника "разжигателем войны".

Бурную реакцию среди зрителей вызвали слова министра о действующем курсе правительства ФРГ на военную поддержку Украины и запрет импорта российских энергоносителей. Продолжающаяся инфляция вследствие энергетического кризиса только ухудшила отношение простых граждан к руководству республики.



"Разжигатель войны, проваливай", — кричали зрители, освистывая Хабека.

Как пишет немецкая газета Die Welt, отдельные зрители развернули транспаранты с оскорбительными фразами про Хабека, сравнивая его и действующее правительство с нацистскими деятелями, осужденными на Нюрнбергском трибунале.

Хабек, в свою очередь, заявил, что лично он не считает передачу Киеву оружия "правильным с точки зрения морали". Как утверждает глава минэкономики ФРГ, поставка техники и вооружения – не повод для гордости, поскольку она опосредованно приводит к большим смертям.

Ранее президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что цены на газ для немецких потребителей в следующем году могут вырасти как минимум втрое. Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило, что поставленную в Германии цель сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году будет сложно достичь.